Теннисист Донской проиграл в финале турнира в Китае
ТАСС, 6 августа. Российский теннисист Евгений Донской проиграл в финале турнира серии «Челленджер» (призовой фонд — $150 тысяч) в китайском Чэнду (провинция Сычуань).
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В финале 27-летний спортсмен, посеянный под вторым номером, проиграл представителю Тайваня Лу Яньсюню (1) со счетом 3:6, 4:6.
На счету Донского десять титулов в одиночном разряде на турнирах серии «Челленджер».
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