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6 августа 2017, 10:02 | Теннис | ТАСС

Теннисист Донской проиграл в финале турнира в Китае

ТАСС, 6 августа. Российский теннисист Евгений Донской проиграл в финале турнира серии «Челленджер» (призовой фонд — $150 тысяч) в китайском Чэнду (провинция Сычуань).

<em>ТАСС 6 августа. </em>Российский теннисист Евгений Донской проиграл в финале турнира серии Челленджер (призовой фонд — 150 тысяч) в китайском <span class=error>Чэнду</span> (провинция <span class=error>Сычуань</span>). Увеличить
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В финале 27-летний спортсмен, посеянный под вторым номером, проиграл представителю Тайваня Лу Яньсюню (1) со счетом 3:6, 4:6.

На счету Донского десять титулов в одиночном разряде на турнирах серии «Челленджер».
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