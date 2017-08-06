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https://sport.mail.ru/news/tennis/30599245/
6 августа 2017, 10:28 | Теннис | Р-Спорт

Американки Киз и Вандевеге поспорят за титул на теннисном турнире в Стэнфорде

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Теннисистки из США Мэдисон Киз и Коко Вандевеге сыграют друг с другом в финале турнира в американском Стэнфорде, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Киз (3-й номер посева) обыграла в полуфинале первую ракетку соревнований испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 57 минут.

Вандевеге (6) в своем полуфинальном матче переиграла еще одну американку Кэтрин Картан Беллис со счетом 6:3, 6:1. В этом матче теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.
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