Американки Киз и Вандевеге поспорят за титул на теннисном турнире в Стэнфорде
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Теннисистки из США Мэдисон Киз и Коко Вандевеге сыграют друг с другом в финале турнира в американском Стэнфорде, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Киз (3-й номер посева) обыграла в полуфинале первую ракетку соревнований испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 57 минут.
Вандевеге (6) в своем полуфинальном матче переиграла еще одну американку Кэтрин Картан Беллис со счетом 6:3, 6:1. В этом матче теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter