Американки Киз и Вандевеге поспорят за титул на теннисном турнире в Стэнфорде

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова в дуэте с украинкой Ольгой Савчук не сумела пробиться в финал парного разряда на теннисном турнире в американском Стэнфорде, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.