Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал турнира в Вашингтоне
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал турнира в столице США Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,75 миллиона долларов.
В полуфинале соревнований Зверев (5-й номер посева) обыграл японца Кэя Нисикори (2) со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
В финале турнира Зверев сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном (15).
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