Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30599164/
6 августа 2017, 10:27 | Теннис | Р-Спорт

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал турнира в столице США Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,75 миллиона долларов.

В полуфинале соревнований Зверев (5-й номер посева) обыграл японца Кэя Нисикори (2) со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

В финале турнира Зверев сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном (15).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Колумбиец Кабаль и филиппинец Хьюи выиграли теннисный турнир в Лос Кабосе в паре

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Колумбиец Хуан Себастьян Кабаль и филиппинец Трет Конрад Хьюи выиграли в парном разряде теннисный турнир в мексиканском Лос Кабосе, призовой фонд которого превышает 635 тысяч долларов.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»