Немецкая теннисистка Гёргес сыграет с Макаровой в финале турнира WTA в Вашингтоне
ТАСС, 6 августа. Немка Юлия Гёргес вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тысяч).
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В полуфинале 28-летняя немка, «посеянная» на турнире под четвертым номером, победила соотечественницу Андреа Петкович со счетом 5:7, 6:4, 7:5.
В финале, который состоится в воскресенье, Гёргес сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.
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