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https://sport.mail.ru/news/tennis/30599109/
6 августа 2017, 9:58 | Теннис | ТАСС

Немецкая теннисистка Гёргес сыграет с Макаровой в финале турнира WTA в Вашингтоне

ТАСС, 6 августа. Немка Юлия Гёргес вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тысяч).

<em>ТАСС 6 августа. </em>Немка Юлия <span class=error>Гёргес</span> вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — 227 тысяч). Увеличить
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В полуфинале 28-летняя немка, «посеянная» на турнире под четвертым номером, победила соотечественницу Андреа Петкович со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

В финале, который состоится в воскресенье, Гёргес сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.
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