Екатерина Александрова вышла в финал квалификации теннисного турнира в Торонто
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Александрова вышла в финал квалификации теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.
В полуфинале квалификации россиянка обыграла румынку Ану Богдан — 6:1, 6:2. Матч продолжался 49 минут.
За выход в основную сетку Александрова поспорит с победительницей матча Кэрол Чжао (Канада) — Вероника Сепеде Ройг (Парагвай).
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