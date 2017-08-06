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https://sport.mail.ru/news/tennis/30598945/
6 августа 2017, 10:22 | Теннис | Р-Спорт

Екатерина Александрова вышла в финал квалификации теннисного турнира в Торонто

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Александрова вышла в финал квалификации теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.

В полуфинале квалификации россиянка обыграла румынку Ану Богдан — 6:1, 6:2. Матч продолжался 49 минут.

За выход в основную сетку Александрова поспорит с победительницей матча Кэрол Чжао (Канада) — Вероника Сепеде Ройг (Парагвай).
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