Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30598616/
6 августа 2017, 1:26 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова вышла в финал турнира в Вашингтоне, обыграв Доден

Российская теннисистка Екатерина Макарова, получившая от организаторов турнира в Вашингтоне седьмой номер посева, вышла в финал, в трёх сетах обыграв пятую ракетку соревнований, француженку Осеан Доден, со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> получившая от организаторов турнира в Вашингтоне седьмой номер посева вышла в финал в трёх сетах обыграв пятую ракетку соревнований француженку <span class=error>Осеан</span> <span class=error>Доден</span> со счётом 3:6 6:3 6:4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 58 минут. 29-летняя Макарова семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из двенадцати. На счету 20-летней Доден семь эйсов, семь ошибок на подаче и три брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним