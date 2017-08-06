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6 августа 2017, 0:02 | Теннис | Р-Спорт

Михаил Южный вышел в полуфинал квалификации теннисного «Мастерса» в Монреале

Россиянин Михаил Южный вышел в полуфинал квалификации теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого превышает 4,6 миллиона долларов.

Россиянин Михаил Южный вышел в полуфинал квалификации теннисного турнира серии <span class=error>Мастерс</span> в Монреале призовой фонд которого превышает 46 миллиона долларов. Увеличить
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Южный в полуфинале обыграл южноафриканца Ллойда Харриса — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 36 минут.

За выход в основную сетку Южный поспорит с победителем матча между Пьером-Югом Эрбером (Франция) и Люком Сэвиллом (Австралия).
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