Михаил Южный вышел в полуфинал квалификации теннисного «Мастерса» в Монреале
Россиянин Михаил Южный вышел в полуфинал квалификации теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого превышает 4,6 миллиона долларов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Южный в полуфинале обыграл южноафриканца Ллойда Харриса — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 36 минут.
За выход в основную сетку Южный поспорит с победителем матча между
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter