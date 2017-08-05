Андерсон стал первым финалистом турнира в Вашингтоне, обыграв Сока
15-й сеяный на турнире в Вашингтоне, теннисист из ЮАР Кевин Андерсон, вышел в финал, в двух сетах обыграв восьмую ракетку соревнований, американца Джека Сока, со счётом 6:3, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 29 минут. Андерсон двенадцать раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из четырех
За титул Андерсон сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 5) — Кей Нисикори (Япония, 2/WC).
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