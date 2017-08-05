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https://sport.mail.ru/news/tennis/30596611/
5 августа 2017, 17:11 | Теннис | GoTennis.ru

В Казани завершилась летняя серия турниров ITF

На открытых кортах академии тенниса в Казани завершилась летняя серия международных турниров ITF Kazan Kremlin Cup 2017. В соревнованиях, которые проходили с 31 июля по 5 августа, принимали участие теннисисты из США, Израиля, Индии, Сербии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.

На открытых кортах академии тенниса в Казани завершилась летняя серия международных турниров ITF Kazan Kremlin Cup 2017. В соревнованиях которые проходили с 31 июля по 5 августа принимали участие теннисисты из США Израиля Индии Сербии <span class=error>Беларуси</span> Казахстана Узбекистана Кыргызстана и России. Увеличить
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В парном разряде победу одержал дуэт в составе Данияра Дулдаева и Дениса Евсеева (Кыргызстан/Казахстан), который в финале обыграл россиян Маркоса Каловелониса и Александра Павлюченкова, — 7/6 (2), 6/4.

«Золотой дубль» оформил Денис Евсеев из Казахстана, ставший чемпионом и в одиночном разряде. В титульном поединке он сломил сопротивление россиянина Дмитрия Мнушкина — 6/4, 6/3.

Таким образом, в столице Татарстана завершилась летняя серия турниров Kazan Kremlin Cup 2017.
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