В Казани завершилась летняя серия турниров ITF

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В парном разряде победу одержал дуэт в составе Данияра Дулдаева и Дениса Евсеева (Кыргызстан/Казахстан), который в финале обыграл россиян Маркоса Каловелониса и Александра Павлюченкова, — 7/6 (2), 6/4.

«Золотой дубль» оформил Денис Евсеев из Казахстана, ставший чемпионом и в одиночном разряде. В титульном поединке он сломил сопротивление россиянина Дмитрия Мнушкина — 6/4, 6/3.

Таким образом, в столице Татарстана завершилась летняя серия турниров Kazan Kremlin Cup 2017.