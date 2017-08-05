Филипп Кольшрайбер первенствовал на турнире в Китцбюэле
Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер стал чемпионом турнира в Китцбюэле, обыграв в двух сетах португальца Жоао Соусу, — 6/3, 6/4.
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За 1 час 22 минуты поединка 47-я ракетка мира, 33-летний Филипп, сделал по четыре брейка и эйса, не совершая ошибок при подаче. 28-летний Жоао, занимающий 62-е место в мировой классификации, выполнил четыре подачи навылет, реализовал два
Титул, завоёванный на соревнованиях Generali Open, стал для Кольшрайбера первым в сезоне и восьмым в карьере, принеся €85,945 призовых и 250 рейтинговых очков.
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