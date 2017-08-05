Евсеев — абсолютный победитель турнира ITF в Казани
Казахстанский теннисист Денис Евсеев в субботу выиграл одиночный разряд турнира серии ITF в Казани с призовым фондом 15 тысяч долларов.
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В финале одиночного разряда Евсеев, являвшийся шестой ракеткой турнира, обыграл россиянина Дмитрия Мнушкина — 6:4, 6:3.
До этого в пятницу Евсеев в дуэте с представителем Кыргызстана Данияром Дулдаевым в пятницу выиграл парный разряд этого же турнира в Казани.
В финале турнира
Таким образом, казахстанец стал абсолютным победителем казахстанского «фьючерса», в полуфинале одиночного разряда взяв реванш у россиянина Павла Котова за поражение в решающем матче предыдущего аналогичного соревнования.
В нынешнем полуфинале Евсеев взял верх над Котовым, сеянным седьмым, в двух сетах — 6:4, 6:2. Неделю назад в финале предыдущего казанского «фьючерса» россиянин был сильнее также в двух партиях, но тогда Евсеев взял больше геймов — 6:7, 2:6.
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