В финале одиночного разряда Евсеев, являвшийся шестой ракеткой турнира, обыграл россиянина Дмитрия Мнушкина — 6:4, 6:3.



До этого в пятницу Евсеев в дуэте с представителем Кыргызстана Данияром Дулдаевым в пятницу выиграл парный разряд этого же турнира в Казани.



В финале турнира казахстанско-кыргызский дуэт взял верх над второй парой турнира, россиянами Маркосом Каловелонисом и Александром Павлюченковым — 7:6, 6:4.



Таким образом, казахстанец стал абсолютным победителем казахстанского «фьючерса», в полуфинале одиночного разряда взяв реванш у россиянина Павла Котова за поражение в решающем матче предыдущего аналогичного соревнования.



В нынешнем полуфинале Евсеев взял верх над Котовым, сеянным седьмым, в двух сетах — 6:4, 6:2. Неделю назад в финале предыдущего казанского «фьючерса» россиянин был сильнее также в двух партиях, но тогда Евсеев взял больше геймов — 6:7, 2:6.