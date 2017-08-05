Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30596448/
5 августа 2017, 16:36 | Теннис | Sports.kz

Евсеев — абсолютный победитель турнира ITF в Казани

Казахстанский теннисист Денис Евсеев в субботу выиграл одиночный разряд турнира серии ITF в Казани с призовым фондом 15 тысяч долларов.

Казахстанский теннисист Денис Евсеев в субботу выиграл одиночный разряд турнира серии ITF в Казани с призовым фондом 15 тысяч долларов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале одиночного разряда Евсеев, являвшийся шестой ракеткой турнира, обыграл россиянина Дмитрия Мнушкина — 6:4, 6:3.

До этого в пятницу Евсеев в дуэте с представителем Кыргызстана Данияром Дулдаевым в пятницу выиграл парный разряд этого же турнира в Казани.

В финале турнира казахстанско-кыргызский дуэт взял верх над второй парой турнира, россиянами Маркосом Каловелонисом и Александром Павлюченковым — 7:6, 6:4.

Таким образом, казахстанец стал абсолютным победителем казахстанского «фьючерса», в полуфинале одиночного разряда взяв реванш у россиянина Павла Котова за поражение в решающем матче предыдущего аналогичного соревнования.

В нынешнем полуфинале Евсеев взял верх над Котовым, сеянным седьмым, в двух сетах — 6:4, 6:2. Неделю назад в финале предыдущего казанского «фьючерса» россиянин был сильнее также в двух партиях, но тогда Евсеев взял больше геймов — 6:7, 2:6.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»