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5 августа 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: В матче с Халеп на корте было очень жарко

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала свою победу над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. Напомним, что Симона отказалась от продолжения борьбы при счёте 6/2, 3/6, 0/1.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> прокомментировала свою победу над румынкой <span class=error>Симоной</span> <span class=error>Халеп</span> в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. <span class=stop>Напомним</span> что <span class=error>Симона</span> отказалась от продолжения борьбы при счёте 6/2 3/6 0/1. Увеличить
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«Сегодня на корте было очень жарко. Когда я вышла на корт, то почувствовала, что солнце забрало всю мою энергию. Симона входит в элиту женского Тура, является второй ракеткой мира, так что встречи с ней априори бывают сложными.

Я просто старалась соответствовать, бороться за каждое очко и двигаться как можно быстрее. У меня это получилось, но я расстроена, что Симона не смогла доиграть встречу, — цитирует Макарову пресс-служба WTA.
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