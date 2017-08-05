Екатерина Макарова: В матче с Халеп на корте было очень жарко
Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала свою победу над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. Напомним, что Симона отказалась от продолжения борьбы при счёте 6/2, 3/6, 0/1.
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«Сегодня на корте было очень жарко. Когда я вышла на корт, то почувствовала, что солнце забрало всю мою энергию. Симона входит в элиту женского Тура, является второй ракеткой мира, так что встречи с ней априори бывают сложными.
Я просто старалась соответствовать, бороться за каждое очко и двигаться как можно быстрее. У меня это получилось, но я расстроена, что Симона не смогла доиграть встречу, — цитирует Макарову
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