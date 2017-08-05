Екатерина Макарова: В матче с Халеп на корте было очень жарко

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«Сегодня на корте было очень жарко. Когда я вышла на корт, то почувствовала, что солнце забрало всю мою энергию. Симона входит в элиту женского Тура, является второй ракеткой мира, так что встречи с ней априори бывают сложными.