Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Монреале

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый номер при посеве получил испанец Рафаэль Надаль, который в стартовом матче сразится с победителем игры хорвата Борны Чорича и «квалифаера».

Вторая ракетка соревнований, швейцарец Роджер Федерер, начнёт свой турнирный путь поединком с сильнейшим в противостоянии канадцев Вашека Поспишила и Питера Полански.