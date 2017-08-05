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5 августа 2017, 13:44 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Монреале

Стали известны результаты жеребьёвки турнира АТР серии «Мастерс» Rogers Cup, который пройдёт с 7 по 13 августа в Монреале (Канада).

Стали известны результаты жеребьёвки турнира <span class=error>АТР</span> серии <span class=error>Мастерс</span> Rogers Cup который пройдёт с 7 по 13 августа в Монреале (Канада). Увеличить
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Первый номер при посеве получил испанец Рафаэль Надаль, который в стартовом матче сразится с победителем игры хорвата Борны Чорича и «квалифаера».

Вторая ракетка соревнований, швейцарец Роджер Федерер, начнёт свой турнирный путь поединком с сильнейшим в противостоянии канадцев Вашека Поспишила и Питера Полански.

Россиянин Карен Хачанов на старте турнира померится силами с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Ещё один представитель России Даниил Медведев сыграет с французом Адрианом Маннарино.
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Состоялась жеребьёвка "Мастерса" в Монреале

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