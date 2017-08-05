Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Монреале
Стали известны результаты жеребьёвки турнира АТР серии «Мастерс» Rogers Cup, который пройдёт с 7 по 13 августа в Монреале (Канада).
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Первый номер при посеве получил испанец Рафаэль Надаль, который в стартовом матче сразится с победителем игры хорвата Борны Чорича и «квалифаера».
Вторая ракетка соревнований, швейцарец Роджер Федерер, начнёт свой турнирный путь поединком с сильнейшим в противостоянии канадцев Вашека Поспишила и Питера Полански.
Россиянин Карен Хачанов на старте турнира померится силами с испанцем Пабло
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