Андреа Петкович одержала волевую победу в четвертьфинале соревнований в Вашингтоне

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За 2 часа 7 минут матча Андреа один раз подала навылет и реализовала девять брейк-пойнтов, допустив столько же двойных ошибок. Тогда как Бьянка сделала два эйса и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

В полуфинале соревнований Citi Open Петкович сразится со своей соотечественницей Юлией Гёргес.