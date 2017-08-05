Андреа Петкович одержала волевую победу в четвертьфинале соревнований в Вашингтоне
102-я ракетка мира, немецкая теннисистка Андреа Петкович, в четвертьфинале турнира в Вашингтоне взяла верх над канадкой Бьянкой Андрееску, занимающей 167-е место мирового рейтинга, — 6/7 (3), 6/1, 6/2.
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За 2 часа 7 минут матча Андреа один раз подала навылет и реализовала девять
В полуфинале соревнований Citi Open Петкович сразится со своей соотечественницей Юлией Гёргес.
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