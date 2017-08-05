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https://sport.mail.ru/news/tennis/30594516/
5 августа 2017, 11:21 | Теннис | GoTennis.ru

Андреа Петкович одержала волевую победу в четвертьфинале соревнований в Вашингтоне

102-я ракетка мира, немецкая теннисистка Андреа Петкович, в четвертьфинале турнира в Вашингтоне взяла верх над канадкой Бьянкой Андрееску, занимающей 167-е место мирового рейтинга, — 6/7 (3), 6/1, 6/2.

102-я ракетка мира немецкая теннисистка <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> в четвертьфинале турнира в Вашингтоне взяла верх над канадкой <span class=error>Бьянкой</span> <span class=error>Андрееску</span> занимающей 167-е место мирового рейтинга — 6/7 (3) 6/1 6/2. Увеличить
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За 2 часа 7 минут матча Андреа один раз подала навылет и реализовала девять брейк-пойнтов, допустив столько же двойных ошибок. Тогда как Бьянка сделала два эйса и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

В полуфинале соревнований Citi Open Петкович сразится со своей соотечественницей Юлией Гёргес.
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