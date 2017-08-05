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https://sport.mail.ru/news/tennis/30594369/
5 августа 2017, 11:20 | Теннис | GoTennis.ru

Вашингтон. 18 эйсов не помогли Сабин Лисицки одолеть Осеан Додин

Немецкая теннисистка Сабин Лисицки не смогла преодолеть барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне, уступив в трёх партиях француженке Осеан Додин, — 7/5, 4/6, 6/7 (4).

Немецкая теннисистка <span class=error>Сабин</span> <span class=error>Лисицки</span> не смогла преодолеть барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне уступив в трёх партиях француженке <span class=error>Осеан</span> <span class=error>Додин</span> — 7/5 4/6 6/7 (4). Увеличить
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Первая очная встреча спортсменок продлилась 2 часа 20 минут. 190-я ракетка мира, 27-летняя Сабин, выполнила восемнадцать подач навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одиннадцать двойных ошибок. Тогда как 20-летняя Осеан, занимающая 55-ю позицию в мировой классификации, сделала по шесть эйсов и брейков, четырнадцать раз ошибившись при подаче.

В полуфинале соревнований Citi Open Додин сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.
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