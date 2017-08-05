Вашингтон. 18 эйсов не помогли Сабин Лисицки одолеть Осеан Додин

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Первая очная встреча спортсменок продлилась 2 часа 20 минут. 190-я ракетка мира, 27-летняя Сабин, выполнила восемнадцать подач навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одиннадцать двойных ошибок. Тогда как 20-летняя Осеан, занимающая 55-ю позицию в мировой классификации, сделала по шесть эйсов и брейков, четырнадцать раз ошибившись при подаче.

В полуфинале соревнований Citi Open Додин сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.