Вашингтон. 18 эйсов не помогли Сабин Лисицки одолеть Осеан Додин
Немецкая теннисистка Сабин Лисицки не смогла преодолеть барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне, уступив в трёх партиях француженке Осеан Додин, — 7/5, 4/6, 6/7 (4).
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Первая очная встреча спортсменок продлилась 2 часа 20 минут. 190-я ракетка мира, 27-летняя Сабин, выполнила восемнадцать подач навылет, реализовала шесть
В полуфинале соревнований Citi Open Додин сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.
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