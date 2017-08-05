Куэрри сыграет с Коккинакисом в финале теннисного турнира в Лос-Кабосе
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Американец Сэм Куэрри стал вторым финалистом теннисного турнира в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого превышает 635 тысяч долларов.
В пятницу американский теннисист, второй номер посева, со счетом 3:6, 6:4, 6:4 переиграл боснийца Дамира Джумхура. Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Куэрри сделал 17 эйсов против 5 у соперника и реализовал 2
В финале Куэрри сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом, который ранее взял верх над первой ракеткой турнира чехом Томашем Бердыхом.
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