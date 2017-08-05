Куэрри сыграет с Коккинакисом в финале теннисного турнира в Лос-Кабосе

В пятницу американский теннисист, второй номер посева, со счетом 3:6, 6:4, 6:4 переиграл боснийца Дамира Джумхура. Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Куэрри сделал 17 эйсов против 5 у соперника и реализовал 2 брейк-пойнта из 14.

В финале Куэрри сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом, который ранее взял верх над первой ракеткой турнира чехом Томашем Бердыхом.