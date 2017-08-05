Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30594301/
5 августа 2017, 10:17 | Теннис | Р-Спорт

Куэрри сыграет с Коккинакисом в финале теннисного турнира в Лос-Кабосе

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Американец Сэм Куэрри стал вторым финалистом теннисного турнира в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого превышает 635 тысяч долларов.

В пятницу американский теннисист, второй номер посева, со счетом 3:6, 6:4, 6:4 переиграл боснийца Дамира Джумхура. Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Куэрри сделал 17 эйсов против 5 у соперника и реализовал 2 брейк-пойнта из 14.

В финале Куэрри сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом, который ранее взял верх над первой ракеткой турнира чехом Томашем Бердыхом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»