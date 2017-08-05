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https://sport.mail.ru/news/tennis/30594293/
5 августа 2017, 11:20 | Теннис | GoTennis.ru

Юлия Гёргес продолжает выступление на соревнованиях в Вашингтоне

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес преодолела барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне, одолев в двух сетах румынку Монику Никулеску, — 6/3, 6/4.

Немецкая теннисистка Юлия <span class=error>Гёргес</span> преодолела барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне одолев в двух сетах румынку Монику <span class=error>Никулеску</span> — 6/3 6/4. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 34 минуты. 40-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Юлия, сделала двенадцать эйсов и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. 29-летняя Моника, занимающая 59-ю позицию в мировой классификации, реализовала два брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 3:2.

В полуфинале соревнований Citi Open Гёргес сразится со своей соотечественницей Андреа Петкович.
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Андреа Петкович одержала волевую победу в четвертьфинале соревнований в Вашингтоне

Андреа Петкович одержала волевую победу в четвертьфинале соревнований в Вашингтоне

102-я ракетка мира, немецкая теннисистка Андреа Петкович, в четвертьфинале турнира в Вашингтоне взяла верх над канадкой Бьянкой Андрееску, занимающей 167-е место мирового рейтинга, — 6/7 (3), 6/1, 6/2.
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