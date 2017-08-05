Юлия Гёргес продолжает выступление на соревнованиях в Вашингтоне

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Поединок продлился 1 час 34 минуты. 40-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Юлия, сделала двенадцать эйсов и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. 29-летняя Моника, занимающая 59-ю позицию в мировой классификации, реализовала два брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 3:2.

В полуфинале соревнований Citi Open Гёргес сразится со своей соотечественницей Андреа Петкович.