Юлия Гёргес продолжает выступление на соревнованиях в Вашингтоне
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес преодолела барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне, одолев в двух сетах румынку Монику Никулеску, — 6/3, 6/4.
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Поединок продлился 1 час 34 минуты. 40-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Юлия, сделала двенадцать эйсов и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. 29-летняя Моника, занимающая 59-ю позицию в мировой классификации, реализовала два
В полуфинале соревнований Citi Open Гёргес сразится со своей соотечественницей Андреа Петкович.
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