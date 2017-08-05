Евгений Донской стал финалистом «Челленджера» в Китае

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За 1 час 28 минут, проведённые на корте, 124-я ракетка мира, 27-летний Евгений, записал в свой актив девять эйсов и два брейка, один раз ошибившись при подаче. 22-летний Никола, занимающий 178-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил четыре двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.