Евгений Донской стал финалистом «Челленджера» в Китае
Российский теннисист Евгений Донской стал финалистом «Челленджера» в Ченду (Китай), победив в двух сетах серба Николу Милоевича, — 7/6 (6), 6/3.
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За 1 час 28 минут, проведённые на корте, 124-я ракетка мира, 27-летний Евгений, записал в свой актив девять эйсов и два брейка, один раз ошибившись при подаче. 22-летний Никола, занимающий 178-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил пять подач навылет, реализовал один
В финале турнира Донской сыграет либо с Лю
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