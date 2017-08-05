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5 августа 2017, 11:19 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской стал финалистом «Челленджера» в Китае

Российский теннисист Евгений Донской стал финалистом «Челленджера» в Ченду (Китай), победив в двух сетах серба Николу Милоевича, — 7/6 (6), 6/3.

Российский теннисист Евгений Донской стал финалистом Челленджера в <span class=error>Ченду</span> (Китай) победив в двух сетах серба <span class=error>Николу</span> <span class=error>Милоевича</span> — 7/6 (6) 6/3. Увеличить
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За 1 час 28 минут, проведённые на корте, 124-я ракетка мира, 27-летний Евгений, записал в свой актив девять эйсов и два брейка, один раз ошибившись при подаче. 22-летний Никола, занимающий 178-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил четыре двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

В финале турнира Донской сыграет либо с Лю Йен-Суном из Тайваня, либо с китайцем Ву Жибином.
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