Кевин Андерсон вышел в ½ финала соревнований в Вашингтоне
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон преодолел барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне, обыграв в трёх сетах Юки Бхамбри из Индии, — 6/4, 4/6, 6/3.
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Матч продлился 1 час 59 минут. 45-я ракетка мира, 31-летний Кевин, выполнил 21 подачу навылет, реализовал два
В полуфинале соревнований Citi Open Андерсон сразится с американцем Джеком Соком.
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