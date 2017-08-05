Кевин Андерсон вышел в ½ финала соревнований в Вашингтоне

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Матч продлился 1 час 59 минут. 45-я ракетка мира, 31-летний Кевин, выполнил 21 подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. 25-летний Юки, занимающий 200-е место в мировой классификации, сделал пять эйсов и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

В полуфинале соревнований Citi Open Андерсон сразится с американцем Джеком Соком.