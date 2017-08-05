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5 августа 2017, 11:16 | Теннис | GoTennis.ru

Кевин Андерсон вышел в ½ финала соревнований в Вашингтоне

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон преодолел барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне, обыграв в трёх сетах Юки Бхамбри из Индии, — 6/4, 4/6, 6/3.

Южноафриканский теннисист <span class=error>Кевин</span> Андерсон преодолел барьер ¼ финала турнира в Вашингтоне обыграв в трёх сетах <span class=error>Юки</span> <span class=error>Бхамбри</span> из Индии — 6/4 4/6 6/3. Увеличить
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Матч продлился 1 час 59 минут. 45-я ракетка мира, 31-летний Кевин, выполнил 21 подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. 25-летний Юки, занимающий 200-е место в мировой классификации, сделал пять эйсов и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

В полуфинале соревнований Citi Open Андерсон сразится с американцем Джеком Соком.
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