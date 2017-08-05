Мэдисон Киз сыграет в полуфинале турнира в Стэнфорде

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Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут. За это время 21-я ракетка мира, 22-летняя Мэдисон, сделала пять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. 28-летняя Леся, занимающая 32-е место в мировой классификации, выполнила две подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт и допустила четыре двойные ошибки. Американка увеличила преимущество в личных встречах теннисисток — 3:0.

В полуфинале турнира Bank of the West Classic Киз померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.