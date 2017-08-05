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5 августа 2017, 11:15 | Теннис | GoTennis.ru

Мэдисон Киз сыграет в полуфинале турнира в Стэнфорде

Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира в Стэнфорде, обыграв в двух сетах украинку Лесю Цуренко, — 6/4, 6/3.

Американская теннисистка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> вышла в полуфинал турнира в Стэнфорде обыграв в двух сетах украинку <span class=error>Лесю</span> <span class=error>Цуренко</span> — 6/4 6/3. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут. За это время 21-я ракетка мира, 22-летняя Мэдисон, сделала пять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. 28-летняя Леся, занимающая 32-е место в мировой классификации, выполнила две подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт и допустила четыре двойные ошибки. Американка увеличила преимущество в личных встречах теннисисток — 3:0.

В полуфинале турнира Bank of the West Classic Киз померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.
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