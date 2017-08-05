Кеи Нишикори пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне

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Спортсмены провели на корте 2 часа 40 минут. За это время 27-летний Кеи сделал пять эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как 20-летний Томми выполнил семь подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В полуфинале соревнований Citi Open Нишикори сразится с представителем Германии Александром Зверевым.