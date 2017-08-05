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5 августа 2017, 11:15 | Теннис | GoTennis.ru

Кеи Нишикори пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне

Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, в четвертьфинале турнира в Вашингтоне одолел американца Томми Пола, занимающего 225-ю строчку рейтинга ATP, — 3/6, 7/6 (6), 6/4.

Девятая ракетка мира японец <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> в четвертьфинале турнира в Вашингтоне одолел американца <span class=error>Томми</span> Пола занимающего 225-ю строчку рейтинга ATP — 3/6 7/6 (6) 6/4. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 40 минут. За это время 27-летний Кеи сделал пять эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как 20-летний Томми выполнил семь подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В полуфинале соревнований Citi Open Нишикори сразится с представителем Германии Александром Зверевым.
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