Кеи Нишикори пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне
Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, в четвертьфинале турнира в Вашингтоне одолел американца Томми Пола, занимающего 225-ю строчку рейтинга ATP, — 3/6, 7/6 (6), 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмены провели на корте 2 часа 40 минут. За это время 27-летний Кеи сделал пять эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как 20-летний Томми выполнил семь подач навылет, реализовал два
В полуфинале соревнований Citi Open Нишикори сразится с представителем Германии Александром Зверевым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter