Стэнфорд. Петра Квитова взяла лишь два гейма в поединке с Кэтрин Беллис
14-я ракетка мира, чешка Петра Квитова, в четвертьфинале турнира в Стэнфорде в двух сетах уступила американке Кэтрин Беллис, занимающей 44-ю строчку рейтинга WTA, — 2/6, 0/6.
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Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 27-летняя Петра сделала один эйс и два брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как 18-летняя Кэтрин выполнила одну подачу навылет, реализовала семь
В полуфинале соревнований Bank of the West Classic Беллис сразится со своей соотечественницей Коко Вандевеге.
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