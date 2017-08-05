Стэнфорд. Петра Квитова взяла лишь два гейма в поединке с Кэтрин Беллис

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Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 27-летняя Петра сделала один эйс и два брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как 18-летняя Кэтрин выполнила одну подачу навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Это была первая очная встреча спортсменок.

В полуфинале соревнований Bank of the West Classic Беллис сразится со своей соотечественницей Коко Вандевеге.