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https://sport.mail.ru/news/tennis/30594042/
5 августа 2017, 11:15 | Теннис | GoTennis.ru

Стэнфорд. Петра Квитова взяла лишь два гейма в поединке с Кэтрин Беллис

14-я ракетка мира, чешка Петра Квитова, в четвертьфинале турнира в Стэнфорде в двух сетах уступила американке Кэтрин Беллис, занимающей 44-ю строчку рейтинга WTA, — 2/6, 0/6.

14-я ракетка мира чешка Петра <span class=error>Квитова</span> в четвертьфинале турнира в Стэнфорде в двух сетах уступила американке <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> занимающей 44-ю строчку рейтинга WTA — 2/6 0/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 27-летняя Петра сделала один эйс и два брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как 18-летняя Кэтрин выполнила одну подачу навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Это была первая очная встреча спортсменок.

В полуфинале соревнований Bank of the West Classic Беллис сразится со своей соотечественницей Коко Вандевеге.
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