Коккинакис победил Бердыха и вышел в финал теннисного турнира в Лос-Кабосе

В полуфинальном матче в субботу 21-летний австралийский теннисист в трех сетах сломил сопротивление первой ракетки турнира 31-летнего чеха Томаша Бердыха — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Коккинакис сделал 17 эйсов против 9 у соперника, реализовал 2 брейк-пойнта из 7, выиграл 85% очков на первой подаче (39 из 46). Ранее эти теннисисты на корте не встречались.

В финале Коккинакис сыграет с победителем матча между боснийцем Дамиром Джумхуром и вторым номером посева американцем Сэмом Куэрри.