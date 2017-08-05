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https://sport.mail.ru/news/tennis/30593856/
5 августа 2017, 10:15 | Теннис | Р-Спорт

Коккинакис победил Бердыха и вышел в финал теннисного турнира в Лос-Кабосе

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Австралиец Танаси Коккинакис стал первым финалистом теннисного турнира в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого превышает 635 тысяч долларов.

В полуфинальном матче в субботу 21-летний австралийский теннисист в трех сетах сломил сопротивление первой ракетки турнира 31-летнего чеха Томаша Бердыха — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Коккинакис сделал 17 эйсов против 9 у соперника, реализовал 2 брейк-пойнта из 7, выиграл 85% очков на первой подаче (39 из 46). Ранее эти теннисисты на корте не встречались.

В финале Коккинакис сыграет с победителем матча между боснийцем Дамиром Джумхуром и вторым номером посева американцем Сэмом Куэрри.
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