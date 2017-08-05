Коккинакис победил Бердыха и вышел в финал теннисного турнира в Лос-Кабосе
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Австралиец Танаси Коккинакис стал первым финалистом теннисного турнира в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого превышает 635 тысяч долларов.
В полуфинальном матче в субботу 21-летний австралийский теннисист в трех сетах сломил сопротивление первой ракетки турнира 31-летнего чеха Томаша Бердыха — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
Коккинакис сделал 17 эйсов против 9 у соперника, реализовал 2
В финале Коккинакис сыграет с победителем матча между боснийцем Дамиром Джумхуром и вторым номером посева американцем Сэмом Куэрри.
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