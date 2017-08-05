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5 августа 2017, 9:53 | Теннис | ТАСС

Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира ATP в Вашингтоне

ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд — $2 млн).

<em>ТАСС 5 августа. </em>Россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> проиграл Александру <span class=error>Звереву</span> из Германии в четвертьфинале турнира Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд — 2 млн). Увеличить
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21-летний россиянин проиграл Звереву, «посеянному» на турнире под пятым номером, со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 59 минут.

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча между американцем Томми Полом и японцем Кеем Нисикори (2).

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.
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