Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира ATP в Вашингтоне
ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в четвертьфинале турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд — $2 млн).
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21-летний россиянин проиграл Звереву, «посеянному» на турнире под пятым номером, со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 59 минут.
В полуфинале Зверев встретится с победителем матча между американцем Томми Полом и японцем Кеем Нисикори (2).
Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.
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