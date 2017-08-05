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https://sport.mail.ru/news/tennis/30593269/
5 августа 2017, 9:49 | Теннис | ТАСС

Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Стэнфорде

ТАСС, 5 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Коко Вандевеге в матче ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд — $710 900).

Россиянка, «посеянная» на турнире под четвертым номером, уступила Вандевеге (6) со счетом 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

В ½ финала американка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (1).

В турнире также принимали участие Мария Шарапова (снялась из-за травмы) и Наталья Вихлянцева (проиграла во втором круге). Соревнования завершатся 7 августа.
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