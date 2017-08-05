Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Стэнфорде

Россиянка, «посеянная» на турнире под четвертым номером, уступила Вандевеге (6) со счетом 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

В ½ финала американка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (1).