Гарбин Мугуруса сыграет в полуфинале турнира в Стэнфорде
Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, в ¼ финала соревнований Bank of the West Classic взяла верх над хорваткой Аной Конюх, занимающей 20-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/3.
Оппонентки провели на корте 1 час 2 минуты, за которые Гарбин сделала по четыре эйса и брейка, столько же раз ошибившись при подаче. Тогда как Ана пять раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Прежде спортсменки не встречались.
В полуфинале турнира в Стэнфорде Мугуруса выступит или против американки Мэдисон Киз, или против украинки Леси Цуренко.
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