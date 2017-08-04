Гарбин Мугуруса сыграет в полуфинале турнира в Стэнфорде

Оппонентки провели на корте 1 час 2 минуты, за которые Гарбин сделала по четыре эйса и брейка, столько же раз ошибившись при подаче. Тогда как Ана пять раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Прежде спортсменки не встречались.

В полуфинале турнира в Стэнфорде Мугуруса выступит или против американки Мэдисон Киз, или против украинки Леси Цуренко.