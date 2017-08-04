Citi Open. Джек Сок победил Милоша Раонича
19-я ракетка мира, американский теннисист Джек Сок, в четвертьфинале турнира в Вашингтоне взял верх над канадцем Милошем Раоничем, занимающим 10-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/4.
Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут, за которые Джек трижды подал навылет и реализовал три
В полуфинале соревнований Citi Open Сок сыграет или с южноафриканцем Кевином Андерсоном, или с индийцем Юки Бхамбри.
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