Citi Open. Джек Сок победил Милоша Раонича

Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут, за которые Джек трижды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Милош сделал пять эйсов и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 8:3 в пользу Раонича.

В полуфинале соревнований Citi Open Сок сыграет или с южноафриканцем Кевином Андерсоном, или с индийцем Юки Бхамбри.