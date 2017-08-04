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https://sport.mail.ru/news/tennis/30592740/
4 августа 2017, 23:19 | Теннис | GoTennis.ru

Citi Open. Джек Сок победил Милоша Раонича

19-я ракетка мира, американский теннисист Джек Сок, в четвертьфинале турнира в Вашингтоне взял верх над канадцем Милошем Раоничем, занимающим 10-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/4.

Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут, за которые Джек трижды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Милош сделал пять эйсов и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 8:3 в пользу Раонича.

В полуфинале соревнований Citi Open Сок сыграет или с южноафриканцем Кевином Андерсоном, или с индийцем Юки Бхамбри.
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