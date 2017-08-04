Вашингтон. Екатерина Макарова вышла в полуфинал на отказе Симоны Халеп
58-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Макарова, в четвертьфинале соревнований Citi Open взяла верх над румынкой Симоной Халеп, занимающей второе место мирового рейтинга, — 2/6, 6/3, 1/0. Симона отказалась от продолжения борьбы.
За 1 час 8 минут матча Екатерина сделала два эйса и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Симона реализовала четыре
В полуфинале турнира в Вашингтоне Макарова сыграет или с немкой Сабин Лисицки, или с француженкой Осеан Додин.
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