Вашингтон. Екатерина Макарова вышла в полуфинал на отказе Симоны Халеп

За 1 час 8 минут матча Екатерина сделала два эйса и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Симона реализовала четыре брейк-пойна, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:2 в пользу Халеп.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Макарова сыграет или с немкой Сабин Лисицки, или с француженкой Осеан Додин.