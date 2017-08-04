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https://sport.mail.ru/news/tennis/30592678/
4 августа 2017, 22:45 | Теннис | GoTennis.ru

Вашингтон. Екатерина Макарова вышла в полуфинал на отказе Симоны Халеп

58-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Макарова, в четвертьфинале соревнований Citi Open взяла верх над румынкой Симоной Халеп, занимающей второе место мирового рейтинга, — 2/6, 6/3, 1/0. Симона отказалась от продолжения борьбы.

За 1 час 8 минут матча Екатерина сделала два эйса и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Симона реализовала четыре брейк-пойна, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:2 в пользу Халеп.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Макарова сыграет или с немкой Сабин Лисицки, или с француженкой Осеан Додин.
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