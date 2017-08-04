Итальянская теннисистка Винчи заявила, что у нее украли все трофеи
Итальянская теннисистка Роберта Винчи сообщила, что из ее дома были украдены все трофеи, сообщает RT.
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«Несколько дней назад в мой дом в Таранто проникли воры и украли различные ценности. Среди украденного были вещи, которые так значимы для меня не своей ценой — мои трофеи. Несмотря на то, что это просто символы, они каждый день напоминали мне, для чего я всё ещё тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь прибавлять», — написала Винчи в своём Instagram.
Итальянская спортсменка является обладательницей карьерного Большого шлема в парном разряде. За все время выступлений под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) Винчи одержала победу в десяти турнирах, в соревнованиях Международной федерации тенниса (ITF) — девять. В парном разряде она выиграла 25 турниров WTA и десять — ITF. Также на счету 34-летней теннисистки четыре победы в финалах Кубка Федераций в составе сборной Италии.
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