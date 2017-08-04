Швейцарский теннисист Вавринка пропустит остаток сезона из-за травмы

«Мне грустно объявлять, что после разговора со своей командой и врачом мне пришлось принять трудное решение и согласиться на хирургическое вмешательство, направленное на лечение моего колена. Это было единственно возможное решение, чтобы я мог конкурировать на высочайшем уровне еще много лет», — написал Вавринка.

«Я смотрю в будущее и уже планирую свое восстановление. Я люблю теннис и буду упорно работать, чтобы вернуться на высший уровень и играть еще много лет», — добавил спортсмен.

Последний раз в сезоне швейцарец играл на Уимблдоне в июле, где он в матче первого круга уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Вавринка является трехкратным победителем турниров серии Большого шлема.