Роберта Винчи: Мой дом ограбили и унесли все трофеи
Итальянская теннисистка Роберта Винчи рассказала о неприятном событии, случившемся с ней.
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Видимо, что-то случилось...
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«Несколько дней назад
Это трусливо, глупо и больно для меня. Мне хочется узнать, у кого мои награды сейчас. В них все мои воспоминания, слёзы, пот, усталость, радость и преданность. Кубки — это символ моих жертв, — написала Винчи в инстаграме.
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