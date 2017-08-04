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4 августа 2017, 17:24 | Теннис | GoTennis.ru

Роберта Винчи: Мой дом ограбили и унесли все трофеи

Итальянская теннисистка Роберта Винчи рассказала о неприятном событии, случившемся с ней.

Итальянская теннисистка Роберта <span class=error>Винчи</span> рассказала о неприятном событии случившемся с ней. Увеличить
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«Несколько дней назад какие-то воры проникли в мой дом и похитили разные ценные вещи. Особенно обидно не за дорогие покупки, а за что-то более важное — трофеи. Конечно, это просто символы, но они напоминают мне о том, для чего вообще нужно тренироваться и выходить на корт.

Это трусливо, глупо и больно для меня. Мне хочется узнать, у кого мои награды сейчас. В них все мои воспоминания, слёзы, пот, усталость, радость и преданность. Кубки — это символ моих жертв, — написала Винчи в инстаграме.
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