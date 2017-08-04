У Винчи украли все трофеи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Несколько дней назад в мой дом в Таранто проникли воры и украли различные ценности. Среди украденного были вещи, которые так значимы для меня не своей ценой — мои трофеи. Несмотря на то что это просто символы, они каждый день напоминали мне, для чего я всё ещё тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь прибавлять.

Это трусливый и глупый поступок, и я бы хотела знать, кто теперь владеет трофеями, в которых заключены мои воспоминания, слезы, пот, усталость, улыбки, преданность игре и жертвы, на которые я пошла, — написала Винчи.