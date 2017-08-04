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4 августа 2017, 16:50 | Теннис | Чемпионат.com

У Винчи украли все трофеи

Обладательница карьерного «Большого шлема» в женском парном разряде итальянка Роберта Винчи в своём «Инстаграме» сообщила, что воры украли все трофеи, которые она завоевала за карьеру.

Обладательница карьерного Большого шлема в женском парном разряде итальянка Роберта <span class=error>Винчи</span> в своём Инстаграме сообщила что воры украли все трофеи которые она завоевала за карьеру. Увеличить
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«Несколько дней назад в мой дом в Таранто проникли воры и украли различные ценности. Среди украденного были вещи, которые так значимы для меня не своей ценой — мои трофеи. Несмотря на то что это просто символы, они каждый день напоминали мне, для чего я всё ещё тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь прибавлять.

Это трусливый и глупый поступок, и я бы хотела знать, кто теперь владеет трофеями, в которых заключены мои воспоминания, слезы, пот, усталость, улыбки, преданность игре и жертвы, на которые я пошла, — написала Винчи.
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