У Винчи украли все трофеи
Обладательница карьерного «Большого шлема» в женском парном разряде итальянка Роберта Винчи в своём «Инстаграме» сообщила, что воры украли все трофеи, которые она завоевала за карьеру.
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«Несколько дней назад в мой дом в Таранто проникли воры и украли различные ценности. Среди украденного были вещи, которые так значимы для меня не своей ценой — мои трофеи. Несмотря на то что это просто символы, они каждый день напоминали мне, для чего я всё ещё тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь прибавлять.
Это трусливый и глупый поступок, и я бы хотела знать, кто теперь владеет трофеями, в которых заключены мои воспоминания, слезы, пот, усталость, улыбки, преданность игре и жертвы, на которые я пошла, — написала Винчи.
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