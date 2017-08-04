Евсеев выиграл парный разряд ITF в Казани
Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с представителем Кыргызстана Данияром Дулдаевым в пятницу выиграл парный разряд турнира серии ITF в Казани с призовым фондом 15 тысяч долларов.
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В финале турнира
До этого пара Евсеев/Дулдаев в полуфинале обыграла четвертую пару турнира Максим Ратник (Россия)/Шонигматьон Шофайзалиев (Узбекистан) — 6:7, 6:2, 10:4. В четвертьфинале
У Евсеева есть возможность стать абсолютным победителем этого турнира, поскольку в пятницу он вышел еще и в финал одиночного разряда соревнований: в полуфинале «одиночки» казахстанец обыграл россиянина Павла Котова, взяв реванш за поражение недельной давности от этого соперника в финале аналогичного турнира с казанской пропиской.
В нынешнем полуфинале Евсеев, имеющий шестой номер посева, взял верх над Котовым, сеянным седьмым, в двух сетах — 6:4, 6:2. Неделю назад в финале предыдущего казанского «фьючерса» россиянин был сильнее также в двух партиях, но тогда Евсеев взял больше геймов — 6:7, 2:6.
В нынешнем финале «одиночки» казахстанец встретится с россиянином Дмитрием Мнушкиным, который в другом полуфинале обыграл своего соотечественника, россиянина Максима Ратника — 7:5, 5:7, 6:4.
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