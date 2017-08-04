Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30589671/
4 августа 2017, 16:24 | Теннис | Sports.kz

Евсеев выиграл парный разряд ITF в Казани

Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с представителем Кыргызстана Данияром Дулдаевым в пятницу выиграл парный разряд турнира серии ITF в Казани с призовым фондом 15 тысяч долларов.

Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с представителем Кыргызстана <span class=error>Данияром</span> Дулдаевым в пятницу выиграл парный разряд турнира серии ITF в Казани с призовым фондом 15 тысяч долларов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале турнира казахстанско-кыргызский дуэт взял верх над второй парой турнира, россиянами Маркосом Каловелонисом и Александром Павлюченковым — 7:6, 6:4.

До этого пара Евсеев/Дулдаев в полуфинале обыграла четвертую пару турнира Максим Ратник (Россия)/Шонигматьон Шофайзалиев (Узбекистан) — 6:7, 6:2, 10:4. В четвертьфинале казахстанско-кыргызский дуэт должен был сыграть с первой парой турнира, россиянами Денисом Мацукевичем и Евгением Турневым, но те снялись с соревнований.

У Евсеева есть возможность стать абсолютным победителем этого турнира, поскольку в пятницу он вышел еще и в финал одиночного разряда соревнований: в полуфинале «одиночки» казахстанец обыграл россиянина Павла Котова, взяв реванш за поражение недельной давности от этого соперника в финале аналогичного турнира с казанской пропиской.

В нынешнем полуфинале Евсеев, имеющий шестой номер посева, взял верх над Котовым, сеянным седьмым, в двух сетах — 6:4, 6:2. Неделю назад в финале предыдущего казанского «фьючерса» россиянин был сильнее также в двух партиях, но тогда Евсеев взял больше геймов — 6:7, 2:6.

В нынешнем финале «одиночки» казахстанец встретится с россиянином Дмитрием Мнушкиным, который в другом полуфинале обыграл своего соотечественника, россиянина Максима Ратника — 7:5, 5:7, 6:4.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»