Евсеев вышел в финал одиночки турнира серии ITF в Казани

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В нынешнем полуфинале Евсеев, имеющий шестой номер посева, взял верх над Котовым, сеянным седьмым, в двух сетах — 6:4, 6:2. Неделю назад в финале предыдущего казанского «фьючерса» россиянин был сильнее также в двух партиях, но тогда Евсеев взял больше геймов — 6:7, 2:6.

В нынешнем финале «одиночки» казахстанец встретится с победителем встречи между россиянами Максимом Ратником и Дмитрием Мнушкиным, Ратника Евсеев на этом турнире уже проходил, но в парном разряде, где он выступает в дуэте с представителем Кыргызстана Данияром Дулдаевым.

Накануне казахстанско-кыргызская пара дошла до финала, обыграв в полуфинале четвертую пару турнира Максим Ратник (Россия)/Шонигматьон Шофайзалиев (Узбекистан) — 6:7, 6:2, 10:4. В решающем матче парного разряда Евсеев и Дулдаев встретятся со второй парой соревнований — россиянами Маркосом Каловелонисом и Александром Павлюченковым.

Таким образом, у Евсеева есть возможность стать абсолютным триумфатором казанского «фьючерса», но для этого ему в пятницу вечером надо победить в парном, а в субботу в обед — в одиночном разрядах этого турнира.