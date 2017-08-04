Евсеев вышел в финал одиночки турнира серии ITF в Казани
Казахстанский теннисист Денис Евсеев в пятницу в полуфинале одиночного разряда турнира серии ITF в Казани обыграл россиянина Павла Котова, взяв реванш за поражение недельной давности от этого соперника в финале аналогичного турнира с казанской пропиской.
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В нынешнем полуфинале Евсеев, имеющий шестой номер посева, взял верх над Котовым, сеянным седьмым, в двух сетах — 6:4, 6:2. Неделю назад в финале предыдущего казанского «фьючерса» россиянин был сильнее также в двух партиях, но тогда Евсеев взял больше геймов — 6:7, 2:6.
В нынешнем финале «одиночки» казахстанец встретится с победителем встречи между россиянами Максимом Ратником и Дмитрием Мнушкиным, Ратника Евсеев на этом турнире уже проходил, но в парном разряде, где он выступает в дуэте с представителем Кыргызстана Данияром Дулдаевым.
Накануне
Таким образом, у Евсеева есть возможность стать абсолютным триумфатором казанского «фьючерса», но для этого ему в пятницу вечером надо победить в парном, а в субботу в обед — в одиночном разрядах этого турнира.
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