Тарпищев высказался за сохранение нынешнего формата матчей Кубка Дэвиса
МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Нынешний формат одиночных матчей Кубка Дэвиса по теннису, состоящий из поединков до трех побед, менять не стоит. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.
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В пятницу общее собрание акционеров Международной федерации тенниса (ИТФ), проходящее во вьетнамском Хошимине, не одобрило предложение совета директоров организации об изменении формата одиночных матчей Кубка Дэвиса с трехсетового на пятисетовый. Члены организации голосовали по реформам, предложенным советом директоров в марте 2017 года, среди них было проведение одиночных матчей до двух выигранных сетов. В поддержку данной инициативы было отдано 63,54% голосов, при том, что для утверждения нового формата было необходимо две трети голосов.
«Проблемой международной федерации является то, что малые страны могут голосовать за изменение регламента, поскольку для них нынешний формат является трудоемким: теннис у них не так развит, нет полноценных составов. Соответственно, это сказывается на результате. Но с точки зрения сохранения нынешнего формата его менять нельзя, так как это история и традиции», — сказал Тарпищев.
Пятисетовый одиночный матч без
«Проведите
Собрание акционеров ИТФ также одобрило для национальных ассоциаций снижение стоимости организаций проведения матчей Кубка Дэвиса. «Это должно помочь молодым развивающимся странам. Если ИТФ решит этот момент, то это пойдет в плюс», — подчеркнул Тарпищев.
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