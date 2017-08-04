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https://sport.mail.ru/news/tennis/30584040/
4 августа 2017, 10:53 | Теннис | Р-Спорт

Собрание членов ITF не одобрило проведение матчей Кубка Дэвиса в трехсетовом формате

Собрание членов Международной федерации тенниса (ITF) не одобрило проведение матчей Кубка Дэвиса в трехсетовом формате, сообщается на сайте организации.

Собрание членов Международной федерации тенниса (ITF) не одобрило проведение матчей Кубка <span class=error>Дэвиса</span> в <span class=error>трехсетовом</span> формате сообщается на сайте организации. Увеличить
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В июне совет директоров ITF одобрил ряд реформ розыгрыша Кубка Дэвиса, в числе которых было проведение матчей до двух выигранных сетов, а не до трех, как в настоящее время. В четверг во Вьетнаме состоялось ежегодное собрание членов ITF, на котором не было поддержано данное решение совета директоров. По итогам голосования предложение проводить матчи в трехсетовом формате получило 63,54% голосов. Для одобрения нового формата необходимо было получить две трети голосов.

Также во Вьетнаме было одобрено решение, что финалистам Кубка Дэвиса будет гарантировано право выбора места проведения их первого матча в следующем розыгрыше турнира. Кроме того, для национальных ассоциаций будет снижена стоимость организации, а также изменена политика в отношении матчей, не имеющих спортивного значения, для снижения их числа.
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