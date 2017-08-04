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https://sport.mail.ru/news/tennis/30584024/
4 августа 2017, 10:22 | Теннис | Чемпионат.com

Нисикори в двух сетах обыграл дель Потро в третьем круге турнира в Вашингтоне

Японский теннисист Кей Нисикори (2) пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, в двух партиях сломив сопротивлением представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро (13) со счётом 6:4, 7:5.

Японский теннисист <span class=error>Кей</span> Нисикори (2) пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне в двух партиях сломив сопротивлением представителя Аргентины <nobr>Хуана-Мартина</nobr> <span class=error>дель</span> <span class=error>Потро</span> (13) со счётом 6:4 7:5. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Уроженец Симанэ 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне Нисикори поспорит с представителем США Томми Полом (WC).
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