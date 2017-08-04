Нисикори в двух сетах обыграл дель Потро в третьем круге турнира в Вашингтоне
Японский теннисист Кей Нисикори (2) пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, в двух партиях сломив сопротивлением представителя Аргентины
Хуана-Мартина дель Потро (13) со счётом 6:4, 7:5.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Уроженец Симанэ 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 10
За выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне Нисикори поспорит с представителем США Томми Полом (WC).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter