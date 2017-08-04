А. Зверев сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

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В матче третьего круга он обыграл американца Тенниса Сандгрена — 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 25 минут. На счету Зверева 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Сандгрен подал навылет 5 раз, совершил 3 ошибки на подаче и использовал 1 брейк-пойнт из 2. За выход в полуфинал Зверев сразится с россиянином Даниилом Медведевым.

Также в четвертьфинал вышел американец Томми Пол (WC), одержавший волевую победу над теннисистом из Люксембурга Жилем Мюллером (11) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.