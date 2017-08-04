А. Зверев сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Немец Александр Зверев (5) пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
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В матче третьего круга он обыграл американца Тенниса Сандгрена — 7:5, 7:5.
Поединок продолжался 1 час 25 минут. На счету Зверева 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных
Также в четвертьфинал вышел американец Томми Пол (WC), одержавший волевую победу над теннисистом из Люксембурга Жилем Мюллером (11) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
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