Арина Соболенко уступила Сабин Лисицки на теннисном турнире в Вашингтоне

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После сенсационной победы над 34-й ракеткой мира американкой Лорен Дэвис (7:5, 6:3), Арина Соболенко, занимающая 121-е место в рейтинге WTA, уступила в 1/8 финала немецкой теннисистке Сабин Лисицки (190-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 3:6. 3:6.

На турнире в американском Лексингтоне (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (241) в игре за выход в четвертьфинал встретится с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф (1164). В первом поединке Лапко обыграла американку Дженнифер Элие (270) — 6:3, 2:6, 6:3.