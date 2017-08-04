Арина Соболенко уступила Сабин Лисицки на теннисном турнире в Вашингтоне
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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После сенсационной победы над 34-й ракеткой мира американкой Лорен Дэвис (7:5, 6:3), Арина Соболенко, занимающая 121-е место в рейтинге WTA, уступила в 1/8 финала немецкой теннисистке Сабин Лисицки (190-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 3:6. 3:6.
На турнире в американском Лексингтоне (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (241) в игре за выход в четвертьфинал встретится с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф (1164). В первом поединке Лапко обыграла американку Дженнифер Элие (270) — 6:3, 2:6, 6:3.
В парном разряде мужского турнира в австрийской Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро) в полуфинал пробились два белоруса. Максим Мирный вместе с австрийским теннисистом Филиппом Освальдом поспорят за выход в финал с аргентинцем Гильермо Дураном и уругвайцем Пабло Куэвасом. Во втором полуфинале еще один белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс
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