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https://sport.mail.ru/news/tennis/30583880/
4 августа 2017, 10:19 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко уступила Сабин Лисицки на теннисном турнире в Вашингтоне

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После сенсационной победы над 34-й ракеткой мира американкой <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> (7:5 6:3) Арина <span class=error>Соболенко</span> занимающая 121-е место в рейтинге WTA уступила в 1/8 финала немецкой теннисистке <span class=error>Сабин</span> <span class=error>Лисицки</span> (190-й номер мирового рейтинга) — 6:4 3:6. 3:6. Увеличить
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После сенсационной победы над 34-й ракеткой мира американкой Лорен Дэвис (7:5, 6:3), Арина Соболенко, занимающая 121-е место в рейтинге WTA, уступила в 1/8 финала немецкой теннисистке Сабин Лисицки (190-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 3:6. 3:6.

На турнире в американском Лексингтоне (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (241) в игре за выход в четвертьфинал встретится с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф (1164). В первом поединке Лапко обыграла американку Дженнифер Элие (270) — 6:3, 2:6, 6:3.

В парном разряде мужского турнира в австрийской Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро) в полуфинал пробились два белоруса. Максим Мирный вместе с австрийским теннисистом Филиппом Освальдом поспорят за выход в финал с аргентинцем Гильермо Дураном и уругвайцем Пабло Куэвасом. Во втором полуфинале еще один белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо будут соперничать австрийско-голландским дуэтом Юлиан Ноул / Мэтью Мидделкоп.

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