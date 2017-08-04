Австриец Доминик Тим не смог пробиться в ¼ финала теннисного турнира в Вашингтоне
Австрийский теннисист Доминик Тим не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет около 1,75 миллиона долларов.
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Тим, получивший на турнире первый номер посева, в матче третьего круга уступил южноафриканцу Кевину Андерсону (15-й сеяный) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (7:9). На корте соперники провели 2 часа 47 минут.
За право сыграть в полуфинале Андерсон поспорит с Юки Бхамбри из Индии.
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