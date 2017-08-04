Бердых, Куэрри и Коккинакис стали полуфиналистами турнира в Лос-Кабосе

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В четвертьфинальном матче он добыл волевую победу над французом Адрианом Маннарино (7) — 4:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 7 минут. На счету Бердыха 5 эйсов и 1 двойная ошибка, Маннарино выполнил 3 подачи навылет при 7 ошибках на подаче. За место в финале Бердых поспорит с австралийцем Танаси Коккинакисом (WC), который в ¼ финала обыграл американца Тейлора Фритца -7:6 (7:5), 6:2.