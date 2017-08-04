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https://sport.mail.ru/news/tennis/30582968/
4 августа 2017, 9:30 | Теннис | ТАСС

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне

ТАСС, 4 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова из Болгарии в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд — $2 млн).

В матче третьего круга россиянин обыграл Григора Димитрова из Болгарии. Увеличить
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21-летний россиянин победил Димитрова, «посеянного» на турнире под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (5) и американцем Теннисом Сандгреном.

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.
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