Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне
ТАСС, 4 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова из Болгарии в третьем круге турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд — $2 млн).
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21-летний россиянин победил Димитрова, «посеянного» на турнире под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (5) и американцем Теннисом Сандгреном.
Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.
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