Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30582896/
4 августа 2017, 9:31 | Теннис | Спорт-Экспресс

Вандевэй сыграет с Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Стэнфорде

Американка Коко Вандевэй переиграла соотечественницу Николь Гиббс в матче второго круга турнира в Стэнфорде.

Следующей соперницей американской теннисистки будет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вандевэй (США) — Гиббс (США) — 6:0, 6:2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
31 июля

"Ушел из "Спартака", когда стало страшно за жизнь". Откровенное интервью

Главный трансферный инсайд недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"