Вандевэй сыграет с Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Стэнфорде
Американка Коко Вандевэй переиграла соотечественницу Николь Гиббс в матче второго круга турнира в Стэнфорде.
Следующей соперницей американской теннисистки будет россиянка Анастасия Павлюченкова.
Стэнфорд (США)
Турнир WTA Bank of the West Classic
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вандевэй (США) — Гиббс (США) — 6:0, 6:2.
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