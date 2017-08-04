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https://sport.mail.ru/news/tennis/30582256/
4 августа 2017, 9:08 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова и Квитова уверенно вышли в четвертьфинал Стэнфорда

Россиянка Анастасия Павлюченкова (4) вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде.

Россиянка Анастасия Павлюченкова (4) вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде. Увеличить
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В матче второго круга она уверенно обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:4, 6:0.

Поединок продолжался 72 минуты. На счету Павлюченковой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Риске совершила 6 ошибок на подаче и использовала 1 брейк-пойнт из 5. Следующей соперницей Насти будет победительница американского дерби Коко Вандевеге (6) — Николь Гиббз.

Также в ¼ финала вышла чешка Петра Квитова (2), которая ровно за один час разгромила украинку Катерину Бондаренко — 6:2, 6:2. За место в полуфинале Петра сыграет с американкой Катрин Беллис (8).
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