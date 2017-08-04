Павлюченкова и Квитова уверенно вышли в четвертьфинал Стэнфорда
Россиянка Анастасия Павлюченкова (4) вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде.
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В матче второго круга она уверенно обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:4, 6:0.
Поединок продолжался 72 минуты. На счету Павлюченковой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных
Также в ¼ финала вышла чешка Петра Квитова (2), которая ровно за один час разгромила украинку Катерину Бондаренко — 6:2, 6:2. За место в полуфинале Петра сыграет с американкой Катрин Беллис (8).
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