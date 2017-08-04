Рафаэль Надаль может стать первой ракеткой мира по итогам «Мастерса» в Монреале

Поскольку британец Энди Маррей снялся с соревнований и не имеет возможности набрать очки, Надалю для возвращения на первую строчку будет достаточно выхода в полуфинал канадского «Мастерса».

Напомним, что турнир в Монреале пройдёт с 7 по 13 августа.