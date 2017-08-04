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https://sport.mail.ru/news/tennis/30581494/
4 августа 2017, 3:03 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль может стать первой ракеткой мира по итогам «Мастерса» в Монреале

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может подняться на первое место в мировой классификации по итогам турнира Rogers Cup.

Поскольку британец Энди Маррей снялся с соревнований и не имеет возможности набрать очки, Надалю для возвращения на первую строчку будет достаточно выхода в полуфинал канадского «Мастерса».

Напомним, что турнир в Монреале пройдёт с 7 по 13 августа.
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