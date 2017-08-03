Белорус Андрей Василевский вслед за Максимом Мирным вышел в ½ финала турнира в Австрии
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс
Подлипник-Кастильо вышли в полуфинал турнира Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в матче ¼ финала парного разряда
Ранее полуфиналистами этих соревнований стали белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд.
Мирный и Освальд пробились в полуфинал теннисного турнира в КицбюэлеИх второй матч на турнире против
На женском турнире в американском Лексингтоне (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (241-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал, обыграв новозеландскую теннисистку Эрин Рутлифф (1164) — 6:4, 6:1.
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