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3 августа 2017, 18:58 | Теннис | ТАСС

Шарапова снялась с турнира WTA в Торонто из-за травмы

ТАСС, 3 августа. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто из-за травмы левого предплечья. Слова спортсменки приводит телеканал TSN.

Теннисистка получила повреждение на турнире в американском Стэнфорде. Увеличить
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Шарапова получила повреждение на турнире в американском Стэнфорде. Она снялась с соревнований 2 августа перед матчем второго круга против украинки Леси Цуренко. Ранее организаторы канадского турнира предоставили россиянке специальное приглашение (wild card).

«Я очень сожалею о том, что вынуждена сняться с турнира в Торонто, — сказала Шарапова. — Я разочарована тем, что травма снова оставляет меня вне игры, и буду работать над скорейшим возвращением на корт».

30-летняя спортсменка, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в четырех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге), Риме (снялась во втором круге) и (Стэнфорде снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.

Турнир в Торонто пройдет с 5 по 13 августа.
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