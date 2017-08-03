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https://sport.mail.ru/news/tennis/30577139/
3 августа 2017, 15:08 | Теннис | Чемпионат.com

Кольшрайбер стал первым полуфиналистом турнира в Кицбюэле

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился в полуфинал турнира в Кицбюэле, в трёх партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился в полуфинал турнира в Кицбюэле в трёх партиях обыграв представителя Сербии <span class=error>Душана</span> <span class=error>Лайовича</span> со счётом 4:6 6:4 7:6 (7:5). Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. Уроженец Аугсбурга трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Душана 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал соревнований Кольшрайбер поспорит с победителем матча Томас Беллуччи (Бразилия) — Фабио Фоньини (Италия, 2).
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