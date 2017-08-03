Кольшрайбер стал первым полуфиналистом турнира в Кицбюэле
Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился в полуфинал турнира в Кицбюэле, в трёх партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).
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Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. Уроженец Аугсбурга трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8
За выход в финал соревнований Кольшрайбер поспорит с победителем матча Томас Беллуччи (Бразилия) — Фабио Фоньини (Италия, 2).
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