Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Чэнду
Российский теннисист Евгений Донской (2) вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Чэнду, в двух сетах обыграв представителя Китайского Тайбэя Чэнь Ти со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Евгений 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7
За выход в полуфинал соревнований 27-летний уроженец Москвы, занимающий 124-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Китая Го Синем (WC).
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