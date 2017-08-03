Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Чэнду

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Евгений 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований 27-летний уроженец Москвы, занимающий 124-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Китая Го Синем (WC).