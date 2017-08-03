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https://sport.mail.ru/news/tennis/30572509/
3 августа 2017, 10:24 | Теннис | Чемпионат.com

Отец сестёр Уильямс включён в Зал славы американского тенниса

Ричард Уильямс, отец и бывший тренер американских теннисисток Винус и Серены Уильямс, включён в Зал славы американского тенниса, сообщает официальный сайт тура.

Ричард <span class=error>Уильямс</span> отец и бывший тренер американских теннисисток <span class=error>Винус</span> и <span class=error>Серены</span> <span class=error>Уильямс</span> включён в Зал славы американского тенниса сообщает официальный сайт тура. Увеличить
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Американская теннисная ассоциация таким образом решила отметить невероятные успеха Уильямса, который сумел обучить дочерей, не обладая собственным игровым опытом в теннисе.

«Нельзя описать словами то, что отец сделал для меня и Серены. Он изменил теннис и так много сделал для этого вида спорта. Я всегда буду благодарна ему и очень рада, что он был удостоен такой чести», — сказала Винус.
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